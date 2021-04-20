Горняк22: В погоне за уловом не забывайте о безопасности

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19 апреля 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. Многие любители посидеть с удочкой пренебрежительно относятся к соблюдению элементарных мер безопасности. Любой водоем, даже давно знакомый, является местом определенного риска, особенно, если ловить рыбу с лодки. Надеемся, что наши рекомендации помогут Вам избежать трагедии при занятии любимым делом.

Главное при ловле с лодки — уметь плавать. Это умение поможет вам спастись самому и спасти товарища даже в самых сложных, непредсказуемых ситуациях.

Перед посадкой в лодку надо осмотреть ее и убедиться в наличии ее исправного состояния, а также необходимых в ней приспособлений: весел, руля, спасательного круга и черпака для отлива воды.

Необходимо постоянно поддерживать определенный порядок. Это значит, что рюкзак, снасти, принадлежности должны быть сложены на своих местах, чтобы они не мешали действиям рыболова, не стесняли его, уложите их вдоль борта и на днище лодки позади себя, а все остальное на кормовое сиденье. Рыбак должен иметь при себе аптечку, фонарик, карту местности, средства оповещения о своем местонахождении. Обязательно носите на себе спасательный жилет и имейте в лодке спасательный круг.

Перед началом рыбалки внимательно осмотрите место ловли — на обрывистых и подмытых берегах рек будьте особенно осторожными. Особая осторожность требуется также при рыбалке с надувных лодок. Чтобы избежать прокола резины, не заплывайте в закоряженные места.

И самое главное: не употреблять алкоголь! Он замедляет реакцию рыбака, расслабляет его внимание, притупляет чувство реальной опасности. В связи с этим алкоголь и рыбалка — два несовместимых понятия. Несомненно, рыбалка — отличный вид отдыха, но скрывает за собой множество опасностей. Поэтому будьте внимательны, позаботьтесь о себе и о своей безопасности!

Группа патрульной службы № 6 центра ГИМС

ГУ МЧС России по Алтайскому краю

Фото: img.allzip.org

Автор: vizitka01

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