Горняк22: В почтовых отделениях Алтайского края начала работать почта Деда Мороза » Городской портал — вРубцовске.ру

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03 декабря 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. Почта России запустила новогоднюю почту для писем Деду Морозу в своих отделениях. Опустить письмо с желанием в специально оформленный к празднику почтовый ящик можно с 1 по 31 декабря уходящего года.

В этом году Почта России предлагает отправить письма не только главному Деду Морозу в Великий Устюг, но и его коллегам из других регионов: Урал Морозу, Ямалу Ири, удмуртскому дедушке Тол Бабаю, чувашскому Хел Мучи, марийскому Йушто Кугыза, якутскому Чысхаану. В Карелии новогодние конверты будет ждать молодой волшебник без бороды и посоха — Паккайне, в Татарстане — Кыш Бабай, в Улан-Удэ — Сааган Убгэн.

«Чтобы письмо попало к получателю, необходимо правильно заполнить адресные строки на конверте и наклеить на него марку. На письмах, отправляемых Деду Морозу в Великий Устюг, нужно указать: «162390, Россия, Вологодская область, город Великий Устюг, «Дом Деда Мороза». Опустить письмо новогоднему волшебнику можно и в любой другой почтовый ящик — они размещены в каждом почтовом отделении и на фасадах некоторых зданий», — пояснила главный специалист по корпоративным коммуникациям УФПС Алтайского края Дарья Ильчакова.

Сотрудники почты будут ежедневно сортировать новогодние послания и направлять их в резиденцию Деда Мороза. В прошлом году Почта России доставила в Великий Устюг свыше 221 000 писем с заветными желаниями детей и взрослых.

Ранее мы сообщали, что житель Алтайского края купил на почте лотерею и выиграл полмиллиона рублей.

Фото: tulasmi.ru

Автор: vizitka01

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