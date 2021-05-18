Горняк22: В Первомайском районе вынесен приговор уроженцу Республики Таджикистан в покушении на дачу взятки сотруднику полиции — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Собранные Новоалтайским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю доказательства признаны достаточными для вынесения приговора 32-летнему уроженцу Республики Таджикистан. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 291 УК РФ (покушение на дачу взятки должностному лицу).

Следствием и судом установлено, что в апреле 2019 года сотрудниками полиции в рамках операции «Контрафакт» в торговом павильоне, расположенном на территории Первомайского района была обнаружена продукция, содержащая незаконное воспроизведение чужого товарного знака под видом брендовых мировых марок. На владельца товара был составлен протокол о привлечении к административной ответственности и изъятии контрафактной продукции. В отделении полиции гражданин попытался передать должностному лицу взятку в размере 15 тысяч рублей за прекращение разбирательства и возврат товара. Довести преступный умысел до конца мужчине не удалось, так как полицейский сообщил о произошедшем в дежурную часть и взяткодатель был задержан.

В ходе предварительного следствия гражданин вину в содеянном признал. Следствием собраны достаточные доказательства, которые суд принял во внимание, назначив подсудимому наказание в виде штрафа в размере 150 тысяч рублей.

Старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Людмила Рязанцева

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