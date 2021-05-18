ГОРНЯК22 19.05.2021
Алтайский край

Горняк22: В Первомайском районе вынесен приговор уроженцу Республики Таджикистан в покушении на дачу взятки сотруднику полиции — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22
16 часов Ago

Собранные Новоалтайским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю доказательства признаны достаточными для вынесения приговора 32-летнему уроженцу Республики Таджикистан. Он признан  виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 291 УК РФ (покушение на дачу взятки должностному лицу).

Следствием и судом установлено, что в апреле 2019 года сотрудниками полиции в рамках операции «Контрафакт» в торговом павильоне, расположенном на территории Первомайского района была обнаружена продукция, содержащая незаконное воспроизведение чужого товарного знака под видом брендовых мировых марок. На владельца товара был составлен протокол о привлечении к административной ответственности и изъятии контрафактной продукции. В отделении полиции гражданин попытался передать должностному лицу взятку в размере 15 тысяч рублей за прекращение разбирательства и возврат товара. Довести преступный умысел до конца мужчине не удалось, так как полицейский сообщил о произошедшем в дежурную часть и взяткодатель был задержан.

В ходе предварительного следствия гражданин вину в содеянном признал.  Следствием собраны достаточные доказательства, которые суд принял во внимание, назначив подсудимому наказание в виде штрафа в размере 150 тысяч рублей.

Старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Людмила Рязанцева

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