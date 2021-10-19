Горняк22: В Первомайском районе несовершеннолетний предстанет перед судом по обвинению в незаконном приобретении и хранении наркотических средств — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Новоалтайским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении 17-летнего жителя города Барнаула, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконное приобретение, хранение без цели сбыта наркотических средств, совершенные в крупном размере).

По данным следствия, в середине июня 2021 года в одном из сел первомайского района, обвиняемый путем сбора незаконно приобрел наркотическое средство – каннабис (марихуана). После того, как сотрудники полиции задержали подростка, при нем был обнаружен наркотик массой в высушенном состоянии не менее 351 грамм, что является крупным размером. В ходе предварительного следствия юноша вину признал, пояснив, что собирал наркотическое средство для личного употребления. Следствием собраны достаточные доказательства, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором Первомайского района обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Следственные органы Следственного комитета РФ по Алтайскому краю обращают внимание подростков и их родителей, что преступления, совершенные в сфере незаконного оборота наркотиков, являются тяжкими и уголовная ответственность за их совершение наступает с 16 лет, а в некоторых случаях с 14. Наказание за данного рода преступления предусматривает длительное лишение свободы.

Помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Елена Коновалова

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