Горняк22: В Павловском районе пенсионер подозревается в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью зятя, повлекшем по неосторожности его смерть — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Павловским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю расследуется уголовное дело в отношении 71-летнего жителя Павловского района. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшего, повлекшего по неосторожности его смерть).

По данным следствия, пенсионер проживал совместно с семьей своей дочери в одном из сел Павловского района. В конце сентября, пока женщина находилась на работе, ее сожитель и отец распивали спиртное. Между ними произошел конфликт на бытовой почве, в ходе которого мужчина ударил тестя. Пенсионер решил отомстить обидчику и, взяв на кухне нож, причинил им проникающее ранение печени. Несмотря на то, что потерпевшего госпитализировали и оказывали необходимую медицинскую помощь, через несколько дней он скончался.

В настоящее время следователем ведется сбор и закрепление доказательств по уголовному делу для предъявления подозреваемому обвинения в совершении тяжкого преступления. Расследование продолжается.

Старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Людмила Рязанцева

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