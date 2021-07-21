Горняк22: В Павловском районе двое мужчин подозреваются в похищении человека — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Павловским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю возбуждено уголовное дело в отношении двух мужчин, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 126 УК РФ (похищение человека).

По данным следствия, в вечернее время в одном из сел Павловского района 29-летний подозреваемый в ходе конфликта и драки, решил проучить 40-летнего местного жителя. Попросив 18-летнего знакомого погрузить оппонента в багажник своего автомобиля, он вывез мужчину за пределы населенного пункта. Во время движения потерпевшему удалось покинуть транспортное средство. Чтобы скрыться от похитителя, мужчина побежал по реке, однако оступился, ушел под воду и утонул.

В настоящее время следствием устанавливаются обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

Старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Людмила Рязанцева

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