ГОРНЯК22 13.05.2021
Алтайский край

Горняк22: В Павловске следователи СК облагородили территорию Мемориального комплекса и поздравили ветеранов Великой Отечественной войны с Днем Победы — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22
20 часов Ago

В канун Дня Победы сотрудники Павловского межрайонного следственного отдела следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю убрали территорию, прилегающую к Мемориальному комплексу воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны в селе Павловск.

В сам праздник офицеры навестили участников войны 92-летнего Кацина Павла Ивановича и 97-летнего Звягинцева Антона Дмитриевича.

Павел Иванович воевал в оперативных войсках Белоруссии и Западной Украины. Участвовал в ликвидации банд «бандеровцев». Награжден Орденом Отечественной войны 2 степени, медалью «За освобождение Берлина», юбилейными медалями. Более 40 лет он проработал на различных должностях в совхозе «Зеркальный». Антон Дмитриевич прошел долгий боевой путь, награжден Орденом Отечественной войны 2 степени, трудовыми наградами «За освоение целинных земель», другими медалями и наградами, имеет звание «Ветеран труда».

Следователи поздравили героев с праздником, выразив благодарность за Победу и пожелав крепкого здоровья и бодрости духа.

Старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Людмила Рязанцева

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