Горняк22: В партии свежих нектаринов из Узбекистана обнаружен карантинный объект » Городской портал — вРубцовске.ру

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17 августа 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. 14 августа 2021 года специалистами отдела карантина растений и качества семян Алтайской испытательной лаборатории ФГБУ ЦНМВЛ проведены исследования нектаринов свежих, отобранных от партии 21 518 кг.

Отметим, что продукция прибыла из Республики Узбекистан.

Так, в ходе энтомологического исследования был обнаружен карантинный объект – восточная плодожорка Grapholita molesta Busck. Видовая идентификация осуществлялась анатомо-морфологическим методом по совокупности микропризнаков обнаруженной личинки.

Информация передана в Управление Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай. Как отметили в ведомстве, собственнику груза выдано предписание о принятии мер, исключающих распространение карантинных объектов на территории РФ – это либо уничтожение продукции, либо обеззараживание (проведение фумигации), либо возврат обратно в Республику Узбекистан.

Для справки. Восточная плодожорка (Grapholitha molesta L.) – опасный вредитель, повреждает плоды и побеги почти всех плодовых культур. Родиной вредителя считается Восточная Азия, на территории Российской Федерации вредитель имеет ограниченное распространение в Северокавказском регионе, где развивается в 3-5 генерациях; представляет опасность для центрально-черноземной области и северо-западных районов, а также Поволжья.

В качестве кормовых растений предпочитает персик, грушу и айву. В районах распространения способна уничтожить от 50 до 100% урожая. Слабее повреждаются яблони, сливы, абрикосы, мушмула. При повреждении гусеницами сначала увядают и поникают наиболее молодые верхние недоразвитые листья побегов, затем 4-5 верхушечных листа, а в итоге усыхает весь побег. Симптомами повреждения являются: увядшие и поникшие верхушечные листья на поврежденных побегах, выделения камеди, наличие буровой муки, характерные ходы в плодах.

Фото: открытые источники

Автор: vizitka77

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