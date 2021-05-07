Горняк22: В память о ветеранах Великой Отечественной войны офицеры следственного управления СК России по Алтайскому краю возложили цветы к Мемориалу Славы — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

В память о тех, кто не вернулся живым с полей, опаленных войной, офицеры следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю возложили цветы к Мемориалу Славы в городе Барнауле. Руководство ведомства совместно с руководителями подразделений аппарата почтили минутой молчания ветеранов Великой Отечественной войны.

Дань памяти офицеры отдали и тем героям, чьи послания будущему поколению заложены в Капсуле, которая хранится под памятным камнем на территории следственного управления.

Во всех районах края сотрудники ведомства поздравляют ветеранов, вдов, тружеников тыла, детей войны, выражая свою признательность за Победу! Мы будем вечно благодарны им — всем, кто ценой своей жизни и здоровья смог защитить свою Родину и будущие поколения!

Старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Людмила Рязанцева

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