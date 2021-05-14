Горняк22: В отпуске поучаствуйте во Всероссийской переписи через Госуслуги

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13 мая 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. Отпуск переписи не помешает. Если во время переписи населения Вы будете в отъезде, переписаться можно самостоятельно на сайте Госуслуг, нужен только Интернет. На вопрос «С какого года Вы непрерывно проживаете в этом населенном пункте?» нужно ответить про Ваше постоянное место жительства, а не город, куда Вы приехали в отпуск.

Если у Вас дома остается кто-то из родственников, он может ответить на вопросы переписи за Вас — на «Госуслугах», ближайшем переписном пункте или дождаться переписчика и рассказать ему обо всех членах домохозяйства.

Фото: из открытых источников

Автор: vizitka01

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