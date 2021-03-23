Горняк22: В одной из теплиц Алтайского края обнаружен карантинный вредитель

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22 марта 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. 17 марта 2021 года специалисты Алтайской испытательной лаборатории ФГБУ ЦНМВЛ провели идентификацию насекомых, которые были отобраны инспекторами управления Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай в ходе мониторинга карантинного фитосанитарного состояния теплицы, расположенной в регионе.

В результате проведенных энтомологических исследований был идентифицирован западный цветочный трипс (Frankliniella occidentalis Pergande), являющийся карантинным объектом для территории РФ и стран Евразийского экономического союза.

Полученные сведения переданы в территориальное управление Россельхознадзора. В ведомстве отметили, что в настоящее время ведется работа по уничтожению и дальнейшему нераспространению карантинного вредителя.

Для справки. Западный цветочный трипс — карантинный вредитель, ограниченно распространенный на территории Российской Федерации. В России насекомое впервые обнаружили в конце 1980-х — начале 1990-х годов в тепличных хозяйствах. Западный цветочный трипс способен поражать около 244 видов растений, также он может являться переносчиком вирусов — возбудителей опасных заболеваний растений, например, вируса пятнистого увядания или бронзовости томата. В результате у цветочных культур ухудшается декоративность, а у овощных снижается общая урожайность и качество плодов. Распространяется вредитель с посадочным материалом, срезанными цветами, тарой, транспортом, орудиями производства. Основным признаком присутствия на растениях являются некрозы в виде светлых пятен или полос (штриховатости) с четкими краями и отходами жизнедеятельности трипсов в виде скоплений темных, очень мелких пятен (точек).

Фото: teplitsa-dnepr.com.ua

Автор: vizitka01

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