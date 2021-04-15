Горняк22: В Новоалтайске адвокат предстанет перед судом по обвинению в нарушении правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Новоалтайским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении адвоката города Новоалтайска. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ (нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию, то есть управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения).

По данным следствия, в 2019 году обвиняемый по решению суда был признан виновным в совершении административного правонарушения за управление транспортным средством в состоянии опьянения, и подвергнут наказанию в виде штрафа с лишением права управления транспортными средствами на 1 год 6 месяцев. Несмотря на то, что срок административного наказания не истек, в январе 2021 года адвокат вновь сел за руль автомобиля в состоянии алкогольного опьянения, подвергая опасности участников дорожного движения. Двигаясь по Правобережному тракту в Первомайском районе, он был остановлен экипажем ГИБДД.

В ходе предварительного следствия обвиняемый вину признал. Следствием собраны достаточные доказательства, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором Первомайского района обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Людмила Рязанцева

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