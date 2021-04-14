Горняк22: В Новоалтайске 17- летний подросток предстанет перед судом по обвинению в краже денежных средств с банковской карты местного жителя — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Новоалтайским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении 17-летнего жителя города Новоалтайска, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «г» ч.3 ст.158 УК РФ (кража, совершенная с банковского счета с причинением значительного ущерба гражданину).

По версии следствия, в октябре 2020 года в дневное время обвиняемый, находясь на одной из улиц города Новоалтайска, нашел банковскую карту, принадлежащую местному жителю и имеющую знак бесконтактной оплаты. Несовершеннолетний приобрел одежду и продукты питания в разных магазинах города, на общую сумму более двенадцати тысяч рублей. О снятии денежных средств мужчина узнал, когда зашел в мобильное приложение, после чего он заблокировал карту.

В ходе предварительного следствия подросток вину в содеянном признал, а также возместил материальный ущерб потерпевшему. В настоящее время следствием собрано достаточное количество доказательств в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором города Новоалтайска обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения его о существу. Кроме того, следователем в органы системы профилактики было внесено представление об устранении причин и условий способствующих совершению преступлений.

Помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Елена Коновалова

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