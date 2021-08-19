Горняк22: В межмуниципальном отделе МВД России «Рубцовский» наградили победителей творческих конкурсов » Городской портал — вРубцовске.ру

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18 августа 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. В 2021 году ГУ МВД России по Алтайскому краю проведен конкурс изобразительного искусства «История в красках», посвященный 76-й годовщине со Дня Победы в Великой Отечественной войне. В конкурсе приняли участие 57 представителей территориальных органов внутренних дел Алтайского края.

Стоит отметить, что все работы, представленные рубцовчанами, заняли призовые места. В возрастной группе «Дети» в номинации «Жанровая картина» кубком и дипломом первой степени награждена Александра Корнеева, учащаяся гимназии номер 11, дипломом второй степени награждена участковый уполномоченный полиции, лейтенант полиции Анастасия Троценко, в номинации «Пейзаж» дипломом второй степени награжден капитан милиции в отставке Валерий Жданов.

В этом году свои итоги подвел еще один конкурс самодеятельного художественного творчества сотрудников внутренних дел Алтайского края «С любовью к жизни». Решением жюри лауреатом первой степени в номинации «Сольное пение» в детской группе признана учащаяся профильного класса гимназии номер 11 Екатерина Пучкова, лауреатами второй степени — Полина Горохова, дочь сотрудника рубцовской полиции и Юлия Демченко, учащаяся профильного класса гимназии номер 11. Дипломом лауреата третьей степени за работу в номинации «Художественное чтение» награжден капитан милиции в отставке, пенсионер МВД РФ Валерий Жданов, полицейский изолятора временного содержания, сержант полиции Александра Шипилова завоевала звание лауреата второй степени среди вокалистов.

Руководитель межмуниципального отдела полковник полиции Василий Дёмин и ветераны службы поздравили победителей и пожелали дальнейших творческих успехов.

Фото: пресс-служба МО МВД России «Рубцовский»

Автор: vizitka01

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