Горняк22: В международный День пропавших людей в следственном управлении СК России по Алтайскому краю наградили представителя регионального поискового отряда «Лиза Алерт» — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Ежегодно 30 августа отмечается международный День пропавших людей или День жертв насильственных исчезновений, провозглашенный Генеральной Ассамблеей ООН. Исчезновение людей, в том числе несовершеннолетних детей является чрезвычайным происшествием. На розыск без вести пропавших организовываются все силы сотрудников правоохранительных органов, Следственного комитета, МЧС. Несомненно, большую помощь в этой работе оказывают поисковики и волонтеры.

Так, недавнее происшествие в Бийском районе, когда 40-летний мужчина похитил 12-летнюю девочку, вновь сплотило, как правоохранителей, спасателей, так и поисковиков. Именно волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» обнаружили на берегу реки вещи пропавшего ребенка, днем и ночью вели поиски девочки. К счастью, несовершеннолетняя нашлась живой, а ее похититель арестован.

Ежедневно волонтеры бескорыстно, не жалея сил и времени разыскивают без вести пропавших, оказывая посильную помощь органам следствия. Сегодня исполняющий обязанности руководителя следственного управления Следственного комитета России по Алтайскому краю Игорь Колесниченко наградил благодарственным письмом представителя регионального поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» Павла Скляренко, выразив благодарность за бесценную помощь и пожелав дальнейшего плодотворного сотрудничества.

Старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Людмила Рязанцева

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