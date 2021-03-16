Горняк22: В МЧС напомнили о технике безопасности на зимней рыбалке

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15 марта 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. Весной после зимних морозов случается длительная оттепель, во время которой лед становится хрупким, крошится и относится к берегу. Здесь из него формируются хаотичные нагромождения, которые при последующем похолодании неравномерно смерзаются, а бывает, скрепляются лишь тонким ледком. Такие места чрезвычайно опасны, так как лед ломается неожиданно, а льдины опрокидываются.

Молочно-белый лед в два раза слабее прозрачного. Он формируется во время снегопада в морозную погоду и есть ни что иное, как смерзшиеся снежинки. Такое образование уйдет под воду без предостерегающего потрескивания. Ноздреватый лед, представляющий собой замерзший в метель снег, обладает еще менее прочными характеристиками. Его участки нужно обходить обязательно!

С повышением температуры прочность льда уменьшается. К примеру, при нулевой температуре прочность льда в десять раз меньше, чем при морозце в -5°С. В устойчивый мороз ледяной покров толщиной около 5 см выдерживает взрослого человека, а толщиной 8 см − двух рядом стоящих людей. Группа из пяти человек может находиться на поверхности водоема, если его покров превышает толщину 12 см.

Для выхода на поверхность замерзшего водоема находите участки, расположенные на отмелях и не покрытые снегом. По первому льду идете не торопясь, проверяя пешней путь перед собой. Лед, который можно пробить пешней с одного удара, небезопасен. Не подходите к корягам, кустам, тростнику, выглядывающему изо льда, а также к топлякам, в места течений, впадения ручьев, сточных теплых вод предприятий − на этих участках лед слабее.

Услышав предупреждающий треск льда, не останавливайтесь, скользя по поверхности льда, как будто на лыжах, двигайтесь назад, а если впереди есть надежная зона, пройдите к ней как можно быстрее.

Не передвигайтесь по тонкому льду гуськом, а следуйте один за другим на расстоянии 5-6 метров: бывают случаи, когда идущий вплотную сзади человек проваливается. Аккуратно ходите по заснеженному льду, так как в подобной ситуации можно попасть в промоину, чуть затянутую ледяной коркой и припорошенную снегом. Возвращайтесь назад на берег старой проверенной дорогой.

Если на ваших глазах провалился человек под лед: Немедленно сообщите о происшествии по телефонам: 101, 102, 112 для абонентов сотовой связи.

Группа патрульной службы № 6 центра

ГИМС ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

Фото: activefisher.net

Автор: vizitka01

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