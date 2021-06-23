Горняк22: В ЛИУ-1 УФСИН России по Алтайскому краю состоялся концерт артистов Алтайского государственного музыкального театра «Музыка в моей крови» » Городской портал — вРубцовске.ру

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22 июня 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. Мероприятие прошло в рамках Всероссийского месячника антинаркотической направленности и популяризации здорового образа жизни.

В концертной программе прозвучали отрывки из популярных оперетт, мюзиклов, эстрадные песни и русские романсы в исполнении заслуженной артистки России, лауреата международных конкурсов Виктории Гальцевой и солистов-вокалистов театра Ильи Зуева и Насими Нариманова. Вместе с профессиональными артистами на сцену вышли и занимающиеся в клубе учреждения музыкальным творчеством осужденные, исполнив песни и рэп-композиции собственного сочинения.

После концерта начальник отдела по воспитательной и социальной работе с осужденными пенитенциарного управления края подполковник внутренней службы Денис Козырев вручил благодарственные письма начальника УФСИН России по Алтайскому краю заместителю председателя Общественного совета при УФСИН Людмиле Пономоревой и члену Общественного совета Илье Зуеву.

Также состоялось награждение участников театральной студии «За гранью» ЛИУ-1 дипломами Алтайского отделения Союза театральных деятелей России. Самодеятельные артисты и художественный руководитель студии Илья Зуев были отмечены профессиональным арт-сообществом края за спектакль «Дурачок» по мотивам одноименного рассказа Николая Лескова. От Общественного совета при УФСИН края Людмила Пономорева вручила всем участникам театральной студии ЛИУ-1 подарки.

— Когда мы смотрим спектакль или концерт, то видим только часть большой работы по приобщению к культуре, — отметила Людмила Валентиновна. – Вместе с тем нужно поблагодарить и администрацию учреждения за поддержку творческих инициатив осужденных.

Фото: пресс-служба УФСИН России по Алтайскому краю

Автор: vizitka01

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