Горняк22: В Кытмановском районе двое мужчин предстанут перед судом по обвинению в незаконном проникновении в жилище местного жителя — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Заринским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении двух жителей Кытмановского района. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 139 УК РФ (нарушение неприкосновенности жилища, то есть незаконное проникновение в жилище, совершенное против воли проживающего в нем лица).

По данным следствия, в марте 2021 года в вечернее время в одном из сел Кытмановского района двое молодых людей решили зайти к местному жителю, чтобы составить разговор. Одному из обвиняемых не нравилось, что потерпевший часто приходит к его родителям и длительное время у них гостит. Увидев, что дверь жилища заперта изнутри, мужчины вырвали засов и проникли в дом, в котором хозяин и его супруга уже спали, после чего стали высказывать претензии потерпевшему.

В ходе предварительного следствия установлена причастность обвиняемых к нарушению конституционных прав гражданина на неприкосновенность жилища, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором Кытмановского района обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Людмила Рязанцева

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