Горняк22: В Кулундинском районе женщина, обвиняемая в заведомо ложном доносе о совершении преступления, предстанет перед судом — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Кулундинским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении 43-летней жительницы Кулундинского района, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.306 УК РФ (заведомо ложный донос о совершении преступления, соединенное с обвинением лица в совершении тяжкого преступления).

По данным следствия, в августе 2021 года в одном из сел Кулундинского района обвиняемая добровольно вступила в половую связь с местным жителем, после чего обратилась в дежурную часть отдела полиции с сообщением, о совершении в отношении нее преступления. Будучи предупрежденной об уголовной ответственности за заведомо ложный донос, обвиняемая, желая привлечь к уголовной ответственности знакомого, сообщила сотрудникам полиции не соответствующие действительности сведения о преступлении. Впоследствии женщина пояснила, что состава преступления не было, а мужчину она оговорила.

В ходе предварительного следствия обвиняемая вину в совершенном преступлении признала полностью. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утверждённым прокурором Кулундинского района обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Елена Коновалова

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