Горняк22: В Кулундинском районе подведены итоги антитеррористического учения - Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю • 12.02.2021 • ГОРНЯК22

ФЕДЕРАЛЬНАЯ
СЛУЖБА БЕЗОПАСНОСТИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(ФСБ России)
УПРАВЛЕНИЕ
по Алтайскому краю
Пресс-служба
_________________________
656015, г. Барнаул, пр. Ленина, 30,
тел./факс: 8 (3852) 29-48-94, 29-48-84
e-mail: fsb-barnaul@mail.ru
Телефон доверия УФСБ России
по Алтайскому краю:
8 (3852) 63-81-55
ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО УЧЕНИЯ
В КУЛУНДИНСКОМ РАЙОНЕ АЛТАЙСКОГО КРАЯ
В Кулундинском районе Алтайского края проведено командно-штабное учение по пресечению террористического акта.
В режиме реального времени и на основании постоянно поступающих новых вводных группировка оперативного штаба в Алтайском крае отработала действия по нейтрализации условной террористической угрозы и вероятных последствий.
Согласно легенде, в результате ДТП на трассе Кулунда-Ключи в 1 км южнее п. Кулунда произошло возгорание автомобиля УАЗ «Хантер». Второй участник дорожно-транспортного происшествия при этом скрылся, а после ликвидации возгорания в салоне УАЗа было обнаружено самодельное взрывное устройство. При обследовании территории условное СВУ также было найдено у стеллы на въезде в райцентр.
Важным аспектом в рамках антитеррористического учения стала отработка действий группы блокирования, которая незамедлительно выдвинулась на место сразу после прохождения сигнала. Силами полиции и подразделений Управления Росгвардии по Алтайскому краю внушительная по площади территория, прилегающая к «минированным» объектам, была блокирована.
Весомой задачей в рамках учения являлась отработка силами оперативного штаба первоочередных мероприятий по пресечению «теракта» на открытом участке местности, а также организации поиска и установления причастных к условной террористической угрозе лиц.
В учении приняли участие подразделения УФСБ России, ГУ МВД России, ПУ ФСБ России, ГУ МЧС России, СУ СК России, УФС ВНГ России, органы местного самоуправления. Всего было задействовано свыше 100 человек и 9 единиц техники.
По оценке руководителя оперативного штаба в Алтайском крае, участники командно-штабного учения показали необходимый уровень подготовки. В ходе нарастания условной террористической угрозы проверена слаженность действий всех подразделений объединенной группировки оперативного штаба, их реальная техническая обеспеченность и возможность решения первоочередных задач.
При использовании информации ссылка на пресс-службу
УФСБ России по Алтайскому краю обязательна