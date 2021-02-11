Горняк22: В Кулундинском районе подведены итоги антитеррористического учения - Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю • 12.02.2021 • ГОРНЯК22

ГОРНЯК22

Алтайский край

Горняк22: В Кулундинском районе подведены итоги антитеррористического учения — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Фев 11, 2021
ГОРНЯК22 12.02.2021

 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ

СЛУЖБА БЕЗОПАСНОСТИ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(ФСБ России)

УПРАВЛЕНИЕ

по Алтайскому краю

Пресс-служба

_________________________

656015, г. Барнаул, пр. Ленина, 30,

тел./факс: 8 (3852) 29-48-94, 29-48-84

e-mail: fsb-barnaul@mail.ru

Телефон доверия УФСБ России

по Алтайскому краю:

8 (3852) 63-81-55

 

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО УЧЕНИЯ

В КУЛУНДИНСКОМ РАЙОНЕ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

 

В Кулундинском районе Алтайского края проведено командно-штабное учение по пресечению террористического акта.

В режиме реального времени и на основании постоянно поступающих новых вводных группировка оперативного штаба в Алтайском крае отработала действия по нейтрализации условной террористической угрозы и вероятных последствий.

Согласно легенде, в результате ДТП на трассе Кулунда-Ключи в 1 км южнее п. Кулунда произошло возгорание автомобиля УАЗ «Хантер». Второй участник дорожно-транспортного происшествия при этом скрылся, а после ликвидации возгорания в салоне УАЗа было обнаружено самодельное взрывное устройство. При обследовании территории условное СВУ также было найдено у стеллы на въезде в райцентр.  

Важным аспектом в рамках антитеррористического учения стала отработка действий группы блокирования, которая незамедлительно выдвинулась на место сразу после прохождения сигнала. Силами полиции и подразделений Управления Росгвардии по Алтайскому краю внушительная по площади территория, прилегающая к «минированным» объектам, была блокирована.

Весомой задачей в рамках учения являлась отработка силами оперативного штаба первоочередных мероприятий по пресечению «теракта» на открытом участке местности, а также организации поиска и установления причастных к условной террористической угрозе лиц. 

В учении приняли участие подразделения УФСБ России, ГУ МВД России, ПУ ФСБ России, ГУ МЧС России, СУ СК  России, УФС ВНГ России, органы местного самоуправления. Всего было задействовано свыше 100 человек и 9 единиц техники.

По оценке руководителя оперативного штаба в Алтайском крае, участники командно-штабного учения показали необходимый уровень подготовки. В ходе нарастания условной террористической угрозы проверена слаженность действий всех подразделений объединенной группировки оперативного штаба, их реальная техническая обеспеченность и возможность решения первоочередных задач.

 

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УФСБ России по Алтайскому краю обязательна

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