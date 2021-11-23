ГОРНЯК22 23.11.2021
Алтайский край

Горняк22: В Кулундинском районе подросток обвиняется в краже денежных средств с банковской карты местного жителя — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22
8 часов Ago

Кулундинским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю возбуждено уголовное дело в отношении 16-летнего подростка, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного п. «г» ч.3 ст.158 УК РФ (кража, совершенная с банковского счета с причинением значительного ущерба гражданину).

По версии  следствия, в начале октября 2021 года  подросток, находясь на одной из улиц села в Ключевском районе, нашел банковскую карту, принадлежащую местному жителю и имеющую знак бесконтактной оплаты. Несовершеннолетний приобрел одежду, средства гигиены и продукты питания  в разных магазинах района, на общую сумму более восьми тысяч рублей. О снятии денежных средств 25-летний потерпевший  узнал, когда ему пришло смс-оповещение, после чего  заблокировал карту.

В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на дальнейший сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.

 

Помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Елена Коновалова

 

ИСТОЧНИК

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