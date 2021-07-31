Горняк22: В Кулундинском районе несовершеннолетний признан виновным в незаконном приобретении и хранении наркотических средств — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Кулундинским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении 17-летнего жителя Кулундинского района, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконное приобретение, хранение без цели сбыта наркотических средств, совершенные в крупном размере).

По данным следствия, в конце февраля 2021 года в одном из сел Кулундинского района осужденный путем сбора незаконно приобрел наркотическое средство – каннабис (марихуана). После того, как сотрудники полиции задержали подростка, при нем был обнаружен наркотик массой в высушенном состоянии не менее 172 граммов, что является крупным размером. В ходе предварительного следствия юноша вину признал, пояснив, что собирал наркотическое средство для личного употребления.

Суд, приняв во внимание доводы следствия, признал подсудимого виновным в инкриминируемом ему деянии и назначил наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год 3 месяца.

Помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Елена Коновалова

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