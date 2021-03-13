Горняк22: В Кулундинском районе местный житель предстанет перед судом по обвинению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью мужчине, повлекшему его смерть — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Кулундинским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении 24-летнего жителя Кулундинского района в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

По данным следствия, в ночное время 5 декабря 2020 года в одном из кафе в Кулундинском районе между двумя незнакомыми мужчинами, находящимися в состоянии алкогольного опьянения произошла словесная ссора по незначительному поводу. В результате конфликта обвиняемый нанес потерпевшему не менее двух ударов рукой в область головы. От полученных телесных повреждений 38 – летний мужчина скончался через несколько дней в медицинском учреждении.

В ходе предварительного следствия обвиняемый вину в содеянном признал. В настоящее время следствием собрано достаточное количество доказательств в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором Кулундинского района обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения его по существу.

Помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Елена Коновалова

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