Горняк22: В Кулундинском районе местный житель предстанет перед судом по обвинению в краже денежных средств с банковской карты 16-летнего подростка — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Кулундинским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении 39-летнего жителя Кулундинского района, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «г» ч.3 ст.158 УК РФ (кража, совершенная с банковского счета с причинением значительного ущерба гражданину).

По версии следствия, в декабре 2020 года в вечернее время обвиняемый, имея доступ к банковской карте с бесконтактным способом оплаты, принадлежащую несовершеннолетнему жителю Кулундинского района, неоднократно совершал покупки в торговой точке села на сумму более 7 тысяч рублей.

В ходе предварительного следствия обвиняемый вину в содеянном признал. В настоящее время следствием собрано достаточное количество доказательств в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором Кудундинского района обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения его по существу.

Помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Елена Коновалова

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