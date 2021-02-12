Горняк22: В Кулундинском районе глава КФХ предстанет перед судом по обвинению в нарушении конституционного права работников на полную и своевременную оплату труда - Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю • 12.02.2021 • ГОРНЯК22

Кулундинским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении главы крестьянско-фермерского хозяйства в Кулундинском районе. Он обвиняется в совершении преступления предусмотренного ч. 2 ст. 145. 1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы и иных установленных законом выплат совершенные из корыстной заинтересованности работодателем – физическим лицом).

По данным следствия, с сентября 2019 по ноябрь 2020 года глава крестьянско-фермерского хозяйства в Кулундинском районе не выплачивал заработную плату и выходное пособие работникам предприятия. Сотрудники организации не получили положенную по закону заработную плату и иные выплаты в размере более 207 тысяч рублей. При этом руководитель организации имел реальную возможность для выплат, поскольку в его распоряжении имелись денежные средства. Однако, действуя в ущерб правам граждан на вознаграждение за труд, он перераспределял денежные потоки на иные цели, в первую очередь, на обеспечение получения прибыли, погашения имеющейся задолженности перед кредиторами, создавая видимость финансового благополучия организации и решая текущие финансовые проблемы.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором Кулундинского района обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Елена Коновалова

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