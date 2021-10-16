Горняк22: В Крутихинском районе задержан мужчина, подозреваемый в убийстве местного жителя — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Каменским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю предъявлено обвинение 22-летнему жителю Крутихинского района, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

По данным следствия, днем 11 октября 2021 года мужчины распивали, спиртные напитки в одном из сел Крутихинского района. В ходе застолья между односельчанами произошла ссора, по незначительному поводу. После словесной ссоры обвиняемый, взяв нож, нанес знакомому один удар в область груди. Смерть 57-летнего потерпевшего наступила на месте происшествия.

В настоящее время по ходатайству следователя обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Проводится комплекс следственных действий, направленных на дальнейший сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.

Помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Елена Коновалова

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