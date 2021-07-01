Горняк22: В Крутихинском районе подросток предстанет перед судом по обвинению в краже имущества из дома местного жителя — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Каменским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении 14-летнего жителя Крутихинского района, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с незаконным проникновением в жилище, с причинением значительного ущерба гражданину).

По данным следствия, в апреле 2021 года обвиняемый подросток совершил тайное хищение материальных ценностей из дома жителя Крутихинского района. Несовершеннолетний, при помощи гвоздодера повредил запорное устройство и проник в помещение дома, где совершил кражу имущества на общую сумму около 4 тысяч рублей.

В ходе предварительного следствия несовершеннолетний вину в содеянном признал. Следствием собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело с утвержденным прокурором Крутихинского района обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Кроме того, следователем в органы системы профилактики было внесено представление об устранении причин и условий способствующих совершению преступлений.

Помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Елена Коновалова

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