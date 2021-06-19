Горняк22: В Краснощековском районе перед судом предстанет местный житель, обвиняемый в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью знакомому, повлекшего его смерть — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Змеиногорским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении 47 – летнего жителя Краснощековского района. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

По данным следствия, вечером в феврале 2021 года между двумя мужчинами в одном из сел Краснощековского района возникла словесная ссора на бытовой почве. Разозлившись, обвиняемый, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, взяв табурет, нанес им один удар в область головы потерпевшего. От полученных телесных повреждений 35-летний мужчина через несколько дней скончался в медицинском учреждении.

В ходе следствия обвиняемый полностью признал вину в содеянном. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утверждённым прокурором Краснощековского района обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Елена Коновалова

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