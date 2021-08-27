Горняк22: В Красногорском районе трое подростков предстанут перед судом по обвинению в угоне автомобиля — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Бийским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении трех подростков в возрасте 14 и 15 лет Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем без цели хищения (угон), совершенное группой лиц по предварительному сговору).

По данным следствия, в конце июня 2021 года в одном из сел Красногорского района трое несовершеннолетних в вечернее время, гуляя по улице, заметили в ограде односельчанина автомобиль отечественного производства. Решив покататься на транспортном средстве, они выкатили его за ограду, после чего завели и уехали. Покатавшись по населенному пункту, обвиняемые оставили автомобиль на участке местности и скрылись.

В ходе предварительного следствия подростки вину в содеянном признали. Следствием собраны достаточные доказательства, в связи с чем уголовное дело с утвержденным и.о. прокурора Красногорского района обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Людмила Рязанцева

ИСТОЧНИК