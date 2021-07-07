ГОРНЯК22 08.07.2021
Алтайский край

Горняк22: В краевой столице задержан мужчина, подозреваемый в убийстве соседа по общежитию — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22
18 часов Ago

Следственным отделом по Центральному району города Барнаул следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю возбуждено уголовное дело в отношении 44-летнего жителя Барнаула. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст.105 УК РФ (убийство).

По данным следствия, ночью  03 июля 2021 года в городе Барнауле между находящимися в состоянии алкогольного опьянения мужчинами, проживающими в одном общежитии, произошла ссора на бытовой почве. Обвиняемый, испытывая личную неприязнь, нанес соседу множественные удары ножом в жизненно — важные органы. Смерть 43-летнего потерпевшего наступила на месте происшествия.

В настоящее время злоумышленнику предъявлено обвинение и судом по ходатайству  следователя избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на дальнейший сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.

Помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Елена Коновалова

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