Горняк22: В Косихинском районе бывшая глава одного из сельсоветов предстанет перед судом по обвинению в присвоении денежных средств с использованием служебного положения — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Новоалтайским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении бывшей главы администрации одного из сельских советов в Косихинском районе. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения).

По данным следствия, в 2017 году обвиняемая, являясь главой сельсовета, оформила фиктивные трудовые отношения с местным жителем, не сообщив ему об этом. Женщина трудоустроила мужчину на должность водителя и регулярно получала за него начисленную по фиктивному договору заработную плату. Кроме того, обвиняемая неоднократно предоставляла в бухгалтерию сельского совета финансовые документы, о тратах, которые не соответствовали действительности. В результате должностное лицо, используя служебное положение, присвоила более 68 тысяч рублей, чем причинила материальный ущерб администрации сельсовета.

В ходе предварительного следствия обвиняемая вину признала полностью. В целях возмещения ущерба, причиненного преступлением, следствием наложен арест на ее денежные средства. Следствием собраны достаточные доказательства, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором Косихинского района обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Елена Коновалова

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