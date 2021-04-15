Горняк22: В Ключевском районе подросток признан виновным в совершении вымогательства имущества у несовершеннолетнего — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Собранные Кулундинским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 18-ти летнему жителю Ключевского района. Он признан виновным в совершении преступления предусмотренного п. «в» ч. 2 ст.163 УК РФ (вымогательство, то есть требование передачи чужого имущества под угрозой применения насилия, совершенное с применением насилия).

По данным следствия и суда, в дневное время в сентябре 2020 года осужденный, находящийся в состоянии алкогольного опьянения на одной из улиц села в Ключевском районе стал под надуманным предлогом требовать у малознакомого сверстника продукты питания на сумму 18 тысяч рублей. Применяя физическую силу, молодой человек потребовал передать ему продукты и назначил срок, в течение которого потерпевший должен был их отдать. Впоследствии 17-летний подросток был вынужден пообещать выполнить требования вымогателя.

Суд, приняв во внимание доводы следствия, признал подсудимого виновным в инкриминируемом ему деянии и назначил наказание в виде 2 лет лишения свободы условно, с испытательным сроком 1 год.

Помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Елена Коновалова

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