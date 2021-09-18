Горняк22: В Ключевском районе несовершеннолетняя предстанет перед судом по обвинению в распространении тайны личной жизни и материалов порнографического характера своей одногруппницы — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Кулундинским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении 17-летней учащейся одного из колледжей в Ключевском районе. Она обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 137 УК РФ (незаконное собирание и распространение сведений о частной жизни лица, составляющих его личную тайну, без его согласия) и п. «г» ч. 2 ст. 242.1 УК РФ (распространение, публичная демонстрация материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних, с использованием средств массовой информации, в том числе информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет).

По данным следствия, в сентябре 2020 года несовершеннолетняя узнала о наличии фотографий интимного характера своей одногруппницы. Получив доступ к данным изображениям, девушка из личных неприязненных отношений на почве конфликта из-за молодого человека, решила распространить их среди учащихся колледжа с целью опорочить соперницу. Посредством сети интернет и популярного мессенджера она разослала фото интимного характера потерпевшей, тем самым нарушив ее личную тайну.

В ходе предварительного следствия обвиняемая вину признала. Следствием собраны достаточные доказательства, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором Ключевского района обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Людмила Рязанцева

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