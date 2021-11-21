Горняк22: В канун Всемирного Дня ребенка офицеры Каменского МСО СУ СКР по Алтайскому краю провели интеллектуальную игру с воспитанниками подшефного социального центра реабилитации несовершеннолетних «Лучик» — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Ежегодно 20 ноября отмечается всемирный день прав ребенка, посвященный принятию важного документа — Конвенции о правах ребенка. Генеральная Ассамблея ООН в 1954 году рекомендовала всем странам праздновать Всемирный День детей как день мирового братства и взаимопонимания, посвященный деятельности, направленной на обеспечение благополучия детей во всем мире.

В преддверии праздника в отделении социальной реабилитации несовершеннолетних «Лучик» Каменского района стартовал социальный проект «Закон гарантирует». Целью мероприятия явилось формирование основ правового сознания несовершеннолетних, расширение кругозора детей и воспитание гражданского самосознания.

Сотрудники центра организовали для воспитанников интеллектуальную игру «Что? Где? Когда?». На помощь своим подопечным пришли наставники из Каменского межрайонного следственного отдела следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю. Совместная интеллектуальная деятельность никого не оставила флегматичным: ни участников, ни болельщиков. И взрослые, и дети получили положительные эмоций от совместной игры, а также новые знания. В завершение проекта ребят ожидало сладкое угощение и приятное чаепитие со своими добрыми гостями.

Старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Людмила Рязанцева

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