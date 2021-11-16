Горняк22: В Калманском районе многодетная мать предстанет перед судом по обвинению в истязании детей и ряде других преступлений — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Новоалтайским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении 35-летней жительницы Калманского района. Она обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего), п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание, т.е. причинение физических и психических страданий в отношении заведомо несовершеннолетнего), ч. 2 ст. 151 УК РФ (вовлечение несовершеннолетнего в систематическое употребление алкогольной продукции), ст. 116.1 УК РФ (нанесение побоев), ч. 1 ст. 158 УК РФ (кража).

По данным следствия, на воспитании обвиняемой находились 8 детей в возрасте от года до 16 лет. В период с июня 2020 по май 2021 года женщина практически ежедневно употребляла спиртное, не исполняя обязанности по воспитанию и содержанию своих детей. Старшие девочки ухаживали за младшими братьями и сестрами: убирали, готовили еду, в том числе для грудного ребенка, когда мать на длительное время уходила из дома. Старшие мальчики следили за хозяйством и собирали хворост для того, чтобы затопить печь в холодное время года, так как дрова их мать не закупала. Женщина также не заботилась о том, чтобы в доме были продукты и одежда для детей, довольствуясь лишь тем, что отдавали неравнодушные жители села. Детские пособия она тратила на покупку спиртного. Часто обвиняемая, находившаяся в состоянии алкогольного опьянения, истязала детей, причиняя им физические и психические страдания. Больше всего доставалось двум старшим девочкам, которым она наносила побои, а также выгоняла из дома, в том числе без одежды и обуви в холодное время года. Злоумышленница вовлекала свою старшую дочь и ее друзей в распитие алкогольных напитков. Кроме того, в марте этого года она совершила кражу денежных средств из дома своей приятельницы.

По совокупности совершенных преступлений в отношении обвиняемой была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Все дети изъяты из семьи и помещены в специализированные учреждения. Кроме того, по завершению расследования органами СК инициирована доследственная проверка по факту халатности должностных лиц органов системы профилактики, в чьи обязанности входил надлежащий контроль за многодетной семьей, стоящей на учете, как неблагополучная. В ходе предварительного следствия обвиняемая своей вины в содеянном не признала, утверждая, что не применяла насилия в отношении детей, а также отказалась от дачи показаний, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ. Следствием собраны достаточные доказательства причастности женщины к инкриминируемым деяниям, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором Калманского района обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Людмила Рязанцева

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