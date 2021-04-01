Горняк22: В какие сроки должны оплатить больничный и декретные?

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31 марта 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. В Алтайском региональном отделении Фонда социального страхования рассказали, как правильно рассчитать сроки, в которые вам выплатят пособие.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ № 2375 от 30.12.2020 социальные пособия выплачиваются Фондом социального страхования РФ в течение 10 календарных дней со дня получения документов (сведений) от работодателя.

Это правило распространяется на выплаты:

— o пособия по временной нетрудоспособности;

— o пособия по беременности и родам;

— o единовременного пособия женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях в ранние сроки беременности;

— o единовременного пособия при рождении ребенка.

Для выплаты ежемесячного пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет предусмотрены специальные правила.

В течение 10 календарных дней со дня получения документов (сведений) от работодателя производится только первая выплата (за первый месяц) ежемесячного пособия по уходу за ребенком. Все последующие выплаты осуществляются с 1-го по 15-е число месяца, следующего за месяцем, за который выплачивается такое пособие.

Например, мама фактически находится в отпуске по уходу за ребенком со 2 марта, необходимые документы представила работодателю 11 марта. Работодатель передал данные для расчета пособия в ФСС в течение 5 дней, то есть 15 марта. Фонд осуществил первую выплату пособия маме (за март) в течение 10 дней — 25 марта. Следующую выплату (за апрель) мама получит, в соответствии с законодательством, с 1 по 15 мая. Пособие за май будет перечислено с 1 по 15 июня и т. д.

Проверить передал ли работодатель сведения в ФСС, в каком размере и когда придет пособие, можно с помощью личного кабинета получателя услуг Фонда, где отображается статус направленного на выплату пособия.

Фото: www.province.ru

Автор: vizitka01

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