ГОРНЯК22 25.11.2021
Алтайский край

Горняк22: В исправительной колонии Рубцовска среди осужденных-швей выбрали «Лучшего по профессии» » Городской портал — вРубцовске.ру

Горняк22
21 час Ago

 | 

23 ноября 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. В ИК-9 УФСИН России по Алтайскому краю среди осужденных-швей выбрали «Лучшего по профессии».

В конкурсе профессионального мастерства приняли участие осужденные, обучающиеся профессии «Швея» в филиале профессионального образовательного училища номер 274 ФСИН России.

На первом — теоретическом — этапе участники продемонстрировали знания технологии швейного производства, основ техники безопасности и прочего. Каждый конкурсант должен был ответить на тест, который содержал десять вопросов. Победителями этапа стали восемь человек, которые дали большее количество правильных ответов.

Они получили право участвовать во втором — практическом — этапе конкурса, в ходе которого каждый учащийся должен был раскроить, сшить и обработать накладной карман.

На конкурсе профессионального мастерства присутствовали и наблюдали за ходом конкурса преподаватели образовательного училища номер 274 и мастера производственного обучения по профессии «Швея» из ИК-4, ИК-6, ИК-10.

Осужденные, показавшие лучшие результаты по итогам двух этапов и занявшие призовые места, получили дипломы. Участники конкурса профмастерства будут поощрены правами начальника исправительного учреждения.

Фото: пресс-служба УФСИН России по Алтайскому краю

ИСТОЧНИК

Добавить комментарий

Похожие записи:

Горняк22: Житель Бийского района приговорен к длительному лишению свободы за совершение действий сексуального характера в отношении малолетней дочери — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22: Житель Бийского района приговорен к длительному лишению свободы за совершение действий сексуального характера в отношении малолетней дочери — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22
21 час Ago
Собранные Бийским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю доказательства признаны судом достаточными для вынесения...
Горняк22: В городе Заринске задержан мужчина, подозреваемый в попытке убийства сожительницы — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22: В городе Заринске задержан мужчина, подозреваемый в попытке убийства сожительницы — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22
21 час Ago
Заринским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю предъявлено обвинение 44-летнему жителю города Заринска в...
Горняк22: Житель Шипуновского района признан виновным в убийстве знакомого — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22: Житель Шипуновского района признан виновным в убийстве знакомого — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22
21 час Ago
Собранные Шипуновским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю доказательства признаны судом достаточными для вынесения...
Горняк22: Старшеклассник предстанет перед судом по обвинению в краже денежных средств с банковского счета своего знакомого — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22: Старшеклассник предстанет перед судом по обвинению в краже денежных средств с банковского счета своего знакомого — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22
21 час Ago
Следственным отделом по городу Бийск следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении...
Горняк22: В Рубцовске двое мужчин обвиняются в покушении на убийство местного жителя — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22: В Рубцовске двое мужчин обвиняются в покушении на убийство местного жителя — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22
21 час Ago
Следственным отделом по городу Рубцовск следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю предъявлено обвинение жителям города Рубцовска 31-го...

Читать по теме:

ВТОПЕ: