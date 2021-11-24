Горняк22: В исправительной колонии Рубцовска среди осужденных-швей выбрали «Лучшего по профессии» » Городской портал — вРубцовске.ру

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23 ноября 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. В ИК-9 УФСИН России по Алтайскому краю среди осужденных-швей выбрали «Лучшего по профессии».

В конкурсе профессионального мастерства приняли участие осужденные, обучающиеся профессии «Швея» в филиале профессионального образовательного училища номер 274 ФСИН России.

На первом — теоретическом — этапе участники продемонстрировали знания технологии швейного производства, основ техники безопасности и прочего. Каждый конкурсант должен был ответить на тест, который содержал десять вопросов. Победителями этапа стали восемь человек, которые дали большее количество правильных ответов.

Они получили право участвовать во втором — практическом — этапе конкурса, в ходе которого каждый учащийся должен был раскроить, сшить и обработать накладной карман.

На конкурсе профессионального мастерства присутствовали и наблюдали за ходом конкурса преподаватели образовательного училища номер 274 и мастера производственного обучения по профессии «Швея» из ИК-4, ИК-6, ИК-10.

Осужденные, показавшие лучшие результаты по итогам двух этапов и занявшие призовые места, получили дипломы. Участники конкурса профмастерства будут поощрены правами начальника исправительного учреждения.

Фото: пресс-служба УФСИН России по Алтайскому краю

Автор: vizitka01

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