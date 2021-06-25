ГОРНЯК22 26.06.2021
Алтайский край

Горняк22: В Хабарском районе задержан мужчина, подозреваемый в убийстве местного жителя — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22
17 часов Ago

Славгородским межрайонным следственным отделом  следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю возбуждено уголовное дело в отношении 38-летнего жителя Хабарского района, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

По данным следствия, вечером 22 июня 2021 года  мужчины распивали, спиртные напитки в одном из сел Хабарского района. В ходе застолья между односельчанами произошла ссора, по незначительному поводу. После словесной ссоры злоумышленник жестоко избил  65-летнего потерпевшего, а затем задушил его.   

Подозреваемый в совершении убийства задержан в порядке статьи 91 УПК РФ, в настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. По уголовному уделу проводится комплекс следственных действий, направленных на дальнейший сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование  продолжается.

 

Помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Елена Коновалова

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