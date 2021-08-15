Горняк22: В Госдуму внесли законопроект об изъятии загранпаспортов у должников » Городской портал — вРубцовске.ру

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14 августа 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. Правительство России внесло в Госдуму законопроект, предусматривающий право дознавателей службы принудительного исполнения изымать заграничные паспорта у граждан, которые признаны невыездными из-за неисполнения судебных решений. Поправки предлагается внести в закон «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию».

Согласно документу, изъятые документы будут передавать в орган, который их выдал. Порядок и сроки изъятия паспорта будут установлены актом Правительства.

По результатам изъятия документа будет составляться протокол, копия которого может быть выдана гражданину по его просьбе. Проект также предусматривает ведение общефедерального учета не только выданных, но и недействительных загранпаспортов. Об этом сообщает «Парламентская газета».

Фото: forumdaily.com

Автор: vizitka01

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