ГОРНЯК22 25.11.2021
Алтайский край

Горняк22: В городе Заринске задержан мужчина, подозреваемый в попытке убийства сожительницы — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22
21 час Ago

Заринским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю предъявлено обвинение 44-летнему жителю города Заринска в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.30  ч.1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).

По данным следствия, днем 15 ноября  2021 года обвиняемый вместе с сожительницей находился в гостях у местных жителей в одном из домов города Заринска. В ходе застолья между гражданскими супругами произошел конфликт по незначительному поводу. В результате мужчина, взяв кухонный нож, нанес женщине один удар в жизненно — важные органы. Довести умысел на убийство до конца ему не удалось, так как знакомые, смогли оттащить от 39-летней женщины агрессивно настроенного сожителя и ей вовремя была оказана квалифицированная помощь сотрудниками медицинского учреждения.  

 В настоящее время судом по ходатайству следователя в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на дальнейший сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование  продолжается.

Помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Елена Коновалова

 

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