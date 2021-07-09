Горняк22: В городе Яровое задержана женщина, подозреваемая в убийстве старого знакомого — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Славгородским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю возбуждено уголовное дело в отношении 51-летней жительницы города Яровое, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

По данным следствия, 26 июня 2021 года подозреваемая, находясь в состоянии алкогольного опьянения в квартире одного из домов по городе Яровое, в ходе ссоры с 48-летним знакомым нанесла ему несколько ножевых ранений в область грудной клетки, а затем пыталась задушить. От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия. Впоследствии женщина оставила тело мужчины в квартире и покинула место происшествия.

Известно, что женщина в 2019 году условно-досрочно освободилась из мест лишения свободы, где отбывала наказание за аналогичное преступление. Однако на путь исправления не встала и вновь совершила преступление.

Подозреваемая в совершении убийства задержана в порядке статьи 91 УПК РФ, в настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Проводится комплекс следственных действий, направленных на дальнейший сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.

Помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Елена Коновалова

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