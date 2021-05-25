Горняк22: В городе Славгороде задержан мужчина по подозрению в приготовлении к убийству по найму бывшей жены — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Славгородским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю возбуждено уголовное дело в отношении неоднократно судимого 39-летнего жителя города Славгорода. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 4, 5 ст. 33, ч.1 ст. 30 п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (организация к приготовлению убийства по найму).

По данным следствия, 39-летний обвиняемый из-за возникших неприязненных отношений к бывшей супруге решил организовать ее убийство. Выступая в роли подстрекателя к совершению убийства, он стал предпринимать меры к приисканию исполнителя готовящегося преступления. В мае 2021 года злоумышленник обратился к одному из жителей города с предложением подыскать исполнителя убийства бывшей супруги за денежное вознаграждение в размере 50 тысяч рублей, на что последний согласился.

Мужчина, не желая участвовать в данном преступлении, незамедлительно сообщил о преступных намерениях обвиняемого в правоохранительные органы. В связи с чем все дальнейшие действия проходили под контролем оперативных сотрудников МО МВД России «Славгородский».

19 мая 2021 года при встрече организатор передал «исполнителю» часть вознаграждения. Через несколько дней, узнав, что потерпевшая якобы мертва, он встретился с мужчиной и передал остальную часть денежного вознаграждения. После этого он был задержан. В связи с этим убийство женщины по найму не было доведено до конца по независящим от обвиняемого обстоятельствам.

В настоящее время судом по ходатайству следователя в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на дальнейший сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.

Помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Елена Коновалова

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