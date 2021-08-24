Горняк22: В городе Рубцовске присяжные заседатели вынесли вердикт, на основании которого местный житель приговорен к длительному сроку лишения свободы за убийство соседа из ревности — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Собранные следственным отделом по городу Рубцовск следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю доказательства признаны достаточными для вынесения вердикта присяжными заседателями, согласно которому 54-летний местный житель признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Следствием и судом установлено, что в декабре 2020 года в городе Рубцовске мужчина, приревновав свою супругу к соседу, с которым она накануне распивала спиртное, пришел к нему в квартиру и нанес 2 ножевых ранения в брюшную полость. От полученной травмы 55-летний потерпевший скончался на месте происшествия.

В ходе предварительного следствия рубцовчанин отказался от дачи показаний, воспользовавшись правом, предусмотренным ст. 51 Конституции Российской Федерации и при направлении уголовного дела в суд, ходатайствовал о его рассмотрении присяжными заседателями. Исследовав все собранные следствием доказательства, присяжные вынесли вердикт о виновности мужчины. На основании данного решения суд назначил ему наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Людмила Рязанцева

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