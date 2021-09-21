Горняк22: В городе Рубцовске перед судом предстанет местная жительница, которая обвиняется в незаконном проникновении в жилище и умышленном причинении вреда здоровью двум местным жителям — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Следственным отделом по городу Рубцовск следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении неоднократно судимой 42-летней жительницы города Рубцовска. Она обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 139 УК РФ (незаконное проникновение в жилище, совершенное против воли проживающего в нем лица), ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством, если имелись основания опасаться осуществления этой угрозы), п. «в» ч.2 ст.115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью, вызвавшего кратковременное расстройство здоровья, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия).

Следствием установлено, что ночью в июне 2021 года в городе Рубцовске, находящаяся в состоянии алкогольного опьянения обвиняемая через оконный проем проникла в жилище местной жительницы, где приставив в голове пневматический пистолет, высказала угрозу убийством потерпевшей. Затем агрессивно настроенная гостья нанесла не менее 4 ударов ножом в спину хозяйке дома и один удар стеклянной кружкой по голове гражданскому супругу женщины, причинив им легкий вред здоровью.

В настоящее время следствием собрано достаточное количество доказательств, в связи с чем уголовное дело с утвержденным и.о. прокурора города Рубцовска обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Елена Коновалова

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