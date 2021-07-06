ГОРНЯК22 06.07.2021
Алтайский край

Горняк22: В городе Рубцовске местный житель предстанет перед судом по обвинению в убийстве соседа из ревности — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22
10 часов Ago

Следственным отделом по городу Рубцовск следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении 54-летнего мужчины. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

По данным следствия, в декабре 2020 года обвиняемый, приревновав свою супругу к соседу, с которым она накануне распивала спиртное, пришел к нему в квартиру и нанес ножевое ранение в брюшную полость. От полученной травмы 55-летний мужчина скончался на месте происшествия.

В ходе предварительного следствия обвиняемый отказался от дачи показаний, воспользовавшись правом, предусмотренным ст. 51 Конституции Российской Федерации. Следствием собраны достаточные доказательства, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором города Рубцовска обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

 

Старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Людмила Рязанцева

 

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ГОРНЯК22 06.07.2021

Горняк22: Следственными органами СК России по Алтайскому краю с постановлением о применении принудительной меры медицинского характера направлено в суд уголовное дело в отношении жителя города Рубцовска в покушении на убийство сестры — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

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