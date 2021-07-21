Горняк22: В городе Новоалтайске подросток предстанет перед судом по обвинению в совершении хищения телефона у 15-летнего местного жителя — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Новоалтайским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении 14-летнего подростка, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «г» ч.2 ст.161 УК РФ (грабеж, то есть открытое хищение чужого имущества, с угрозой применения насилия, не опасного для жизни и здоровья).

По данным следствия, днем в феврале 2021 года обвиняемый встретил знакомого подростка возле одного из торговых центров города Новоалтайска и в ходе разговора стал вымогать у него имущество. Злоумышленник нанес потерпевшему не менее двух ударов руками и ногами по голове, а затем отобрал у него сотовый телефон, причинив ущерб на сумму 10 тысяч рублей.

В ходе следствия, несовершеннолетний обвиняемый вину в содеянном не признал. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи, с чем уголовное дело с утверждённым прокурором города Новоалтайска обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Кроме того, следователем в органы системы профилактики было внесено представление об устранении причин и условий способствующих совершению преступлений.

Помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Елена Коновалова

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