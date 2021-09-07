Горняк22: В городе Камень-на-Оби женщина-опекун предстанет перед судом по обвинению в истязании несовершеннолетних детей — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

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Каменским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении 44-летней жительницы города Камень-на-Оби. Она обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а, г» ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание, т.е. причинение физических и психических страданий путем систематического нанесения побоев и иными насильственными действиями, совершенное в отношении двух лиц, в отношении заведомо несовершеннолетнего, и лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, в материальной и иной зависимости от виновного) и ст. 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего иным лицом, на которое возложены эти обязанности, если это деяние соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним).

По данным следствия, с января 2020 по апрель 2021 года у обвиняемой под опекой находились двое детей – брат и сестра 2008 и 2010 годов рождения. Не желая проявлять терпение и должную заботу о всестороннем развитии и воспитании несовершеннолетних, опекун систематически избивала детей, используя при этом резиновый шланг, железный совок и ремень, а также наносила удары кулаками по различным частям тела. Причиной психологического и физического насилия служило якобы непослушание опекаемых, которые неправильно выполняли работу по дому – плохо мыли пол, пропалывали огород и ухаживали за домашними животными, не вовремя приходили домой и другое. Лишь после обращения детей в органы опеки и попечительства, их изъяли из семьи.

В ходе предварительного следствия обвиняемая своей вины не признала, однако следствием собраны достаточные доказательства, в связи с чем уголовное дело с утвержденным Каменским межрайонным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Людмила Рязанцева

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