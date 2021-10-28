Горняк22: В городе Камень-на-Оби задержан мужчина, подозреваемый в убийстве соседа по общежитию — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Каменским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю предъявлено обвинение 29-летнему жителю города Камень-на-Оби. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст.105 УК РФ (убийство).

По данным следствия, поздно вечером 25 октября 2021 года в городе Камень-на-Оби между находящимися в состоянии алкогольного опьянения мужчинами, проживающими в одном общежитии, произошла ссора на бытовой почве. Обвиняемый, испытывая личную неприязнь, нанес соседу один удар ножом в жизненно — важные органы. Смерть 35-летнего потерпевшего наступила на месте происшествия.

В настоящее время мужчина задержан в порядке ст. 91 УПК РФ, в ближайшее время следователь обратится с ходатайством в суд об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на дальнейший сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.

Помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Елена Коновалова

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