Горняк22: В городе Камень-на-Оби задержан мужчина, подозреваемый в убийстве местной жительницы — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Каменским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю предъявлено обвинение 42-летнему жителю города Камень-на-Оби, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

По данным следствия, днем 02 октября 2021 года компания знакомых распивала спиртные напитки в одном из домов города Камень-на-Оби. В ходе застолья между гостем и хозяйкой дома произошла ссора, по незначительному поводу. В результате обвиняемый, взяв кухонный нож, нанес знакомой не менее трех ударов в область жизненно важных органов. От полученных телесных повреждений на следующий день 41-летняя женщина скончалась на месте происшествия.

В настоящее время по ходатайству следователя подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Проводится комплекс следственных действий, направленных на дальнейший сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.

Помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Елена Коновалова

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