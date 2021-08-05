Горняк22: В городе Камень-на-Оби рецидивист предстанет перед судом по обвинению в разбое и оскорблении сотрудника полиции — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Каменским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении 46-летнего жителя города Камень-на-Оби. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 162 УК РФ (разбой, то есть нападение в целях хищения чужого имущества, совершенное с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, и угрозой применения такого насилия, с применением предметов, используемых в качестве оружия, с незаконным проникновением в жилище) и ст. 319 УК РФ (оскорбление представителя власти, то есть публичное оскорбление представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей и в связи с их исполнением).

По данным следствия, вечером 1 января 2021 года в городе Камень-на-Оби обвиняемый, взяв с собой молоток, незаконно проник в дом местных жителей с целью хищения имущества. Нанеся несколько ударов по голове и спине находившегося в жилище мужчины, он стал требовать деньги и ценности от хозяйки дома, угрожая применить насилие. Отдав золотые украшения и телефон на общую сумму более 100 тысяч рублей, женщине удалось убежать. Через некоторое время рецидивист был задержан сотрудниками правоохранительных органов.

Кроме того, в марте этого года при проведении следственных действий по уголовному делу о разбое, обвиняемый публично оскорбил грубой нецензурной бранью следователя полиции.

В ходе предварительного следствия мужчина вину признал, ранее он неоднократно привлекался к уголовной ответственности за преступления имущественного характера. Следствием собраны достаточные доказательства, в связи с чем уголовное дело с утвержденным Каменским межрайонным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Людмила Рязанцева

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